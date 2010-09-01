Конфигуратор прайс-листов

Привет! Получаю прайс листы от 5-ти поставщиков компьютерной техники, клиентам должен предоставить свой прайс лист в котором товары всех поставщиков - общий прайс лист. так как есть позиции которые повторяются во всех прайс листах приходится очень долго возиться ручками, уходит по несколько дней.

Нужно придумать решение этой проблемы, нужен конфигуратор в который можно загрузить все 5-ть прайс листы и который сконфигурирует из всех-один общий, с максимально низкой ценой, в котором можно изменять цены в ручную, к которому можно добавлять свой процент накрутки.