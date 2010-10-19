Нужно написать программу

Есть программа - справочник на Delphi 7 Необходимо расширить функционал согласно ТЗ, перенести на Delphi 2010 бюджет: 10 000руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна программа подобно этой http://borec.ru/pages/life/BOREC02.ZIP
Только чуть проще, без всяких драйверов, а механизм экспорта и импорта данных реализовать через Excel файлы.
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