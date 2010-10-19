Нужно написать программу

Денис первоклассный программист, идеально справился с масштабной работой, благодаря тому, что изначально обговорил все возможные спорные моменты. Ему присущи такие черты как ответственность, исполнительность, желание довести проект до логического завершения, впечатление от работы такое, будто он делает все для себя: показал более рациональное решение задачи, предложил поправить ошибки и недоработки, которые сам заметил, и не попросил за это дополнительной оплаты. Отлично разбирается во всех направлениях программирования, с которыми пришлось сталкиваться в рамках проекта. Сотрудничеством очень доволен, рекомендую, в будущем не однократно буду обращаться к его услугам!