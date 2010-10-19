Нужно написать программу

Прикладное ПОЗавершен13 заявок505 просмотров
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Нужна программа подобно этой http://borec.ru/pages/life/BOREC02.ZIP

Только чуть проще, без всяких драйверов, а механизм экспорта и импорта данных реализовать через Excel файлы.

13 лет назад
Spyashiy
Глеб 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
XoRDaL
Денис 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
19 отзывов(-1)
13 лет назад
$100
4 дня
Денис первоклассный программист, идеально справился с масштабной работой, благодаря тому, что изначально обговорил все возможные спорные моменты. Ему присущи такие черты как ответственность, исполнительность, желание довести проект до логического завершения, впечатление от работы такое, будто он делает все для себя: показал более рациональное решение задачи, предложил поправить ошибки и недоработки, которые сам заметил, и не попросил за это дополнительной оплаты. Отлично разбирается во всех направлениях программирования, с которыми пришлось сталкиваться в рамках проекта. Сотрудничеством очень доволен, рекомендую, в будущем не однократно буду обращаться к его услугам!
Уже второй проект с заказчиком. Как и в прошлый раз, только положительные эмоции от сотрудничества: четкое тз, всегда на связи, благодаря чему можно уточнить детали проекта. Заплатил больше оговоренной суммы, по своей инициативе. Продолжаем сотрудничать.
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