Отчет для 1с. Торг. и склад.

В прикреплении, что нужно получить

ТиС 9.2.

7.70.925

испытания - это документы списание

с продажами они связаны только через номенклатуру

Как пишем отчет

1 выбираем все списания за период где фигурирует номенклатура или склад из отбора (лучше сразу из регистра партий)

2 получаем из таблицы пункта 1 всю номенклатуру по которой были списания

3 отбираем все продажи по номенклатуре из пункта 2

4 приводим таблицу из п1 и п3 к виду таблицы как в экселе