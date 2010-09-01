Учет занятий и оплаты студентов на курсах

Есть программа - справочник на Delphi 7 Необходимо расширить функционал согласно ТЗ, перенести на Delphi 2010 бюджет: 10 000руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программа для учета студентов на курсах иностранных языков.
Примерный функционал - http://www.slava-soft.com/index.php?page=polyglot + доделки/переделки
Цель:
1)автоматизация учета
а)Учет студентов в базе данных по таким параметрам как:
- ФИО, контактная информация
- Платежные реквизиты
- Сведения об изучаемых предметах;
б)Начисление студентам за услуги образования;
в)Контроль задолженности студентов (сальдо);
г)Ввод и распечатка первичных платежных документов (ПКО, кассовая книга);
д)Ведение базы данных преподавателей;
е)Начисление заработной платы преподавателям;
ж)Ведомости по заработной плате и налогам;
з)Различные печатные отчеты по студентам, преподавателям, бухгалтерии;
и)карта загрузки аудиторий
2) простота и наглядность бизнес-процесов (легкость восприятия информации)
ТЗ:
Берем за основу программу http://www.slava-soft.com/index.php?page=polyglot
+ добавляем/переделываем:
1. добавить выбор оплата студента с месяц, семестр -- поподробнее
--- не количество уроков (как в проге-8) а время учебы с 15.09.10-по 15.10.10 мониторинг оплаты…
2. добавить кабинеты (например, у нас Н кабинета) то есть присваивать группу или студента к кабинету и времени (карта загрузки кабинета)
3. добавить временную загрузку кабинета --- плавающий график типа MS Project
Дни/столбцы: Пн-Пятн, Суб, Воскр. Коректируемое время уроков и перемен в форме подвижных строк: 10-00-11-30 урок 11-30-11-45 перемена,…. Разных цветов для наглядности… В которые вбита информация о группе и преподавателя….
4. добавить баланс текущий (баланс месяц- 01-31) -- баланс по всему предприятию
---- (за месяц все приходы и расходы) независимо от предыдущего месяца
5. баланс квартал -- баланс по всему предприятию (за период)
6. добавить студент - уровень знаний - beginer///intermidien
7. добавить отчет - количество групп/студенты/занятия -- просто 3 цифры, например "за период с 01.09.2010 по 30.09.2010 - 12 групп, 89 студентов, 450 занятий"
--- да + группа-студенты – детализировано (такая-то группа – такие студенты)
8. предметы преподавателя/менять
Вот что в принципе нужно!
Срок до 24 дней.
Детальнее ICQ 613702974 [email protected] (067)399-66-11 Виктор
Оплата налом, желательно Киев
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