Учет занятий и оплаты студентов на курсах

Программа для учета студентов на курсах иностранных языков.

Примерный функционал - http://www.slava-soft.com/index.php?page=polyglot + доделки/переделки

Цель:

1)автоматизация учета

а)Учет студентов в базе данных по таким параметрам как:

- ФИО, контактная информация

- Платежные реквизиты

- Сведения об изучаемых предметах;

б)Начисление студентам за услуги образования;

в)Контроль задолженности студентов (сальдо);

г)Ввод и распечатка первичных платежных документов (ПКО, кассовая книга);

д)Ведение базы данных преподавателей;

е)Начисление заработной платы преподавателям;

ж)Ведомости по заработной плате и налогам;

з)Различные печатные отчеты по студентам, преподавателям, бухгалтерии;

и)карта загрузки аудиторий

2) простота и наглядность бизнес-процесов (легкость восприятия информации)

ТЗ:

Берем за основу программу http://www.slava-soft.com/index.php?page=polyglot

+ добавляем/переделываем:

1. добавить выбор оплата студента с месяц, семестр -- поподробнее

--- не количество уроков (как в проге-8) а время учебы с 15.09.10-по 15.10.10 мониторинг оплаты…

2. добавить кабинеты (например, у нас Н кабинета) то есть присваивать группу или студента к кабинету и времени (карта загрузки кабинета)

3. добавить временную загрузку кабинета --- плавающий график типа MS Project

Дни/столбцы: Пн-Пятн, Суб, Воскр. Коректируемое время уроков и перемен в форме подвижных строк: 10-00-11-30 урок 11-30-11-45 перемена,…. Разных цветов для наглядности… В которые вбита информация о группе и преподавателя….

4. добавить баланс текущий (баланс месяц- 01-31) -- баланс по всему предприятию

---- (за месяц все приходы и расходы) независимо от предыдущего месяца

5. баланс квартал -- баланс по всему предприятию (за период)

6. добавить студент - уровень знаний - beginer///intermidien

7. добавить отчет - количество групп/студенты/занятия -- просто 3 цифры, например "за период с 01.09.2010 по 30.09.2010 - 12 групп, 89 студентов, 450 занятий"

--- да + группа-студенты – детализировано (такая-то группа – такие студенты)

8. предметы преподавателя/менять

Вот что в принципе нужно!

Срок до 24 дней.

Детальнее ICQ 613702974 [email protected] (067)399-66-11 Виктор

Оплата налом, желательно Киев