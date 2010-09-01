Переписать програму на Java

Есть программа которая обрабатывает статистику в реальном времени и строит графики. Нужно разработать HUD форму с графиком внутри -окно плавающее, полупрозрачное -график линейчатый -график анимированный(плавно сдвигается при поступлении новых данных) -пользователь может его прокручивать вправо-влево. -окно должно поддерживать скины инструменты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный Java разработчик для переписывания програмы написанной на Java. Необходимо исправить существующие недоработки а также написать дополнительный код.
Работы довольно таки много, поэтому необходима возможность работать как минимум 20 часов в неделю.
Требования:
Опыт работы с Java от 3-х лет
Минимум 20 часов в неделю
Оплата через WebMoney по договоренности. Детали задания будут высланы по требованию.
Перед началом работы будет выдан тест (оплачиваемый)
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