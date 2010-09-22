Создание клиента под ПокерРум

$2500
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки211 просмотров
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Здравствуйте, у кого может есть уже готовые разработки покеррумов, возможно не доделанные - готовы купить...

Что-то вроде SQPoker, TitanPoker и тд...

Скриншоты в ЛС, или ссылку на скачку!!!!

P.S. Так же рассматриваем вариант написание с нуля, пожалуйста пишите расценки если нет готовой разработки и сроки! На разработку с нуля только с Украины...

13 лет назад
webmaker000
Роман 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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