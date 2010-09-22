Создание клиента под ПокерРум

Здравствуйте, у кого может есть уже готовые разработки покеррумов, возможно не доделанные - готовы купить...

Что-то вроде SQPoker, TitanPoker и тд...

Скриншоты в ЛС, или ссылку на скачку!!!!

P.S. Так же рассматриваем вариант написание с нуля, пожалуйста пишите расценки если нет готовой разработки и сроки! На разработку с нуля только с Украины...