Разработка PACS

Команде фрилансеров по разработке и поддержке PACS требуются:

1. Разработчик пользовательских интерфейсов - модификация существующего интерфейса, разработка новой функциональности

2. Разработчик вьювера DICOM - модификация существующего вьювера, разработка новых версий

Продукт разрабатывается и эксплуатируется 4 года в США, представляет собой вэб приложение для удаленной медицины, чтение рентгенов, УЗИ и тд. Непосредственное руководство командой осуществляется из России, владелец продукта компания в США.

Проект долгосрочный, оплата банковскими переводами из США по системе time&materials (фиксированный оклад).

Для разработчика 1 - опыт разработки вэб приложений на платформе ASP.Net, навыки использования библиотек Telerik, хорошее знание MS SQL 2005-2008, опыт разработки Web service, плюсом будет навыки разработки на SilverLight

Для разработчика 2 - опыт разработки вэб приложений на платформе ASP.Net, SilverLight, WPF. Плюсом будет наличие опыта в разработке приложений для просмотра и обработки изображений, знание библиотек от Atalasoft, LeadTools, Accusoft, наличие представления о стандартах DICOM.

Для обеих вакансий преимуществами будут являться:

1. Знание английского

2. Проживание в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде или Красноярске.