Библиотека шифрования - Приватно для Modernstoic

Константин отлично справился с поставленной задачей. Более того, он написал в 2 раза больше настроек шифрования и написал код на Assembler, который изначально в планы не входил. Вся эта дополнительная работа не потребовала доплат и чрезмерного внимания с нашей стороны. Константин способен работать автономно, имеет достаточную внутреннюю мотивацию, держит заказчика в курсе дела. Это уже второй наш проект с Константином - и точно не последний. Рекомендую.