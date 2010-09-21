Написать программу для машины тюринга

Необходимо разработать менеджер закачек схожий с jDwonloader.com. У нас есть подобный менеджер. Он имеет некоторые уникальные возможности, которые другие менеджеры закачек не имеют, но отсутствуют некоторые основные возможности, которые другие имеют. Целью проекта является добавление всех ...