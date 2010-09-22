Программа по управлению аудитами (ISO 9001)

Уважаемые коллеги,

необходимо создать программу которая бы выполняла следующие функции:

- Планирование (формирование Программы проведения внутренних аудитов).

-Автоматизированный процесс согласования и утверждения документов).

-Ведение реестра внутренних аудиторов.

-Мониторинг выполнения корректирующих действий.

-Автоматическое формирование плана корректирующих действий.

-Автоматическая подготовка анализа частоты возникновения однотипных несоответствий по подразделениям, элементам стандарта, должностям и направлениям деятельности.

-Автоматическое формирование годового (полугодового) отчета по результатам внутренних аудитов для анализа со стороны руководства с диаграммами возникновения несоответствий по элементам стандарта, подразделениям, направлениям деятельности и т.д.

За основу можно взять любую OpenSource программу аналогичного действия и(или) разработать собственную с нуля.

В заявке прошу присылать

Краткое описание вашего опыта работы с подобными программами.

Предположительный вариант реализации.

Ориентировочную стоимость работы.

Исполнитель должен иметь опыт написания аналогичных программ для работы со стандартом ISO 9001.