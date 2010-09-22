1с Управление торговлей Проведение по регистрам

По заданию:

Нужно настроить проведение по регистру "Товары на складах" дополнительного измерения "КоличествоШтуки" в документе "ВозвратТоваровОтПокупателей"

Ссылка на базу к сожалению запрещена, поэтому любо в личку либо на мыло, dt отправлю.

И ещё одно! У меня был начальник, который к сожалению скончался после продолжительной болезни. Он искал исполнителей на каком то из подобных сайтов, в бухгалтерии числится наша задолженность в размере 500 рублей, но нет контактов. Если вы узнали базу, и сможете точно сказать какую доработку вы делали, то пожалуйста отзовитесь.

Email [email protected]