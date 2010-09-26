По заданию: Нужно настроить проведение по регистру "Товары на складах" дополнительного измерения "КоличествоШтуки" в документе "ВозвратТоваровОтПокупателей" Ссылка на базу к сожалению запрещена, поэтому любо в личку либо на мыло, dt отправлю. И ещё одно! У меня был ...