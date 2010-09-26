Надо сделать красивый прайс.

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Требуется сделать фирменный красивый многостраничный прайс, чтобы в него можно было выгружать данные из 1с торговля-склад 7.7. Номенклатура порядка 3000 позиций.

13 лет назад
leopiter
Леонид 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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