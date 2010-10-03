Курсовая Теория информационных процессов

Необходимо разработать программу, выполняющую пакетное задание на последовательное открытие заданных страниц и формирующую протокол (результат, время загрузки...) выполнения задания. Решение должно, прежде всего, обеспечивать "обмеры" Opera (остальные браузеры – опционально). Допустима реализация в форме плагина. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Направление работы: Программирование
Предмет: Теория информационных процессов
Срoк : 7 дней
Вид работы: Курсовая
Tип работы: Практическая
Дополнительные требования: Задание на курсовую в методичке на первой странице
- Похожие заказы
- $100Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Необходимо написать небольшую программку для Мака, которая соединится с БД MySQL на локальном хосте, сделает sql-запрос на выборку, например SELECT field1 from Tablename WHERE status ="0" (запрос не меняется, всегда один и тот же), ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Нужен чекер многих пар l:p через лист проксей. количество проксей динамично, лист экспортируется из сторонней проги. Само задание является ТЗ для более серьезной работы.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Направление работы: Программирование Предмет: Безопасность баз данных Тема или краткое описание работы: разработать прикладное программное обеспечение деятельности Биржи Труда Количество страниц: Срoк : 1 день Вид работы: Курсовая Tип работы: Практическая Дополнительные требования: Даю копию не рабочей базы сделайте пожалуста ...Закрыт13 лет назад
Доброго времени суток, нужен человек отлично знающий 1С v.8 (программист), так с возможностью обучения сотрудника. Оставляйте свои предложения...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходима обработка для отправки сообщений из 1С 8.1 в интернет шлюз доставки. В приложенном файле документация на API шлюза. Интерфейс обработки и удобство работы значения не имеют.Закрыт13 лет назад
- $25
По заданию: Нужно настроить проведение по регистру "Товары на складах" дополнительного измерения "КоличествоШтуки" в документе "ВозвратТоваровОтПокупателей" Ссылка на базу к сожалению запрещена, поэтому любо в личку либо на мыло, dt отправлю. И ещё одно! У меня был ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно разработать модуль плей-листа для ffmpeg на вход - текстовый файл, который содержит список видюшек. По файлу надо пробегаться - удалять проигранные и смотреть не добавились ли новые. Реализация на уровне СУБД MySQL приветствуется. Проигрывать файлы ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Дописать ffserver с использованием librtmp (rtmpdump) дабы сервер мог принимать поток rtmp (H.264) и передавать в контейнер ffmПрикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $2500
Здравствуйте, у кого может есть уже готовые разработки покеррумов, возможно не доделанные - готовы купить... Что-то вроде SQPoker, TitanPoker и тд... Скриншоты в ЛС, или ссылку на скачку!!!! P.S. Так же рассматриваем вариант написание с нуля, пожалуйста ...Закрыт13 лет назад