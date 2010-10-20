Регламент контроля поручений

$100
Прикладное ПОЗавершен1 заявка331 просмотр
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Нужно разработать типовой регламент контроля поручений с помощью Microsoft Outlook со следующей организационной структурой: один начальник службы, два заместителя начальника службы. У каждого заместителя в подчинении два отдела со своими начальниками отдела. В составе документа отразить рекомендуемые настройки представлений и категорий Microsoft Outlook. Порядок внесения поручений начальником службы, заместителем начальника службы, начальником отдела. Регламент приема поручений и отчетность на стороне исполнителя. Отчетность по выполнению поручений в виде представлений Microsoft Outlook.

Описание процесса. Начальник службы создает задачу со сроком исполнения с помощью Мicrosoft Outlook и назначает исполнителя. Исполнитель принимает поручение и начинает выполнение задачи. В процессе выполнения задачи исполнитель осуществляет отчетность с помощью Мicrosoft Outlook (выставление процентов исполнения задачи и передачу руководству стандартного отчета с помощью электронного письма в регламентированной форме с установленной периодичностью). У руководства в настроенном представлении отображается все назначенные задачи с атрибутами, достаточными для оценки хода выполнения работ по службе. В регламенте необходимо отразить какие поля в представлении Мicrosoft Outlook настраиваются у исполнителя и руководства, с какой периодичностью производится отчетность и в каком виде. Желательно пользоваться методологией Глеба Архангельского.

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13 лет назад
bentower
Гордеев 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Orsa
39 летКиргизия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Работа была выполнена на отлично, рекомендую данного специалиста к сотрудничству.
Сотрудничали давно, впечатления сугубо положительные.
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