Нужно разработать типовой регламент контроля поручений с помощью Microsoft Outlook со следующей организационной структурой: один начальник службы, два заместителя начальника службы. У каждого заместителя в подчинении два отдела со своими начальниками отдела. В составе документа отразить рекомендуемые настройки представлений и категорий Microsoft Outlook. Порядок внесения поручений начальником службы, заместителем начальника службы, начальником отдела. Регламент приема поручений и отчетность на стороне исполнителя. Отчетность по выполнению поручений в виде представлений Microsoft Outlook.

Описание процесса. Начальник службы создает задачу со сроком исполнения с помощью Мicrosoft Outlook и назначает исполнителя. Исполнитель принимает поручение и начинает выполнение задачи. В процессе выполнения задачи исполнитель осуществляет отчетность с помощью Мicrosoft Outlook (выставление процентов исполнения задачи и передачу руководству стандартного отчета с помощью электронного письма в регламентированной форме с установленной периодичностью). У руководства в настроенном представлении отображается все назначенные задачи с атрибутами, достаточными для оценки хода выполнения работ по службе. В регламенте необходимо отразить какие поля в представлении Мicrosoft Outlook настраиваются у исполнителя и руководства, с какой периодичностью производится отчетность и в каком виде. Желательно пользоваться методологией Глеба Архангельского.

Оставлять цену (в рублях), сроки и почту.