Парсер web с обработкой аутентификации

$30
Прикладное ПОЗавершен10 заявок501 просмотр
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OS: windows

в виде дополнительного модуля, dll

задача: получить данные, авторизоваться, заполнить необходимые значения, отчитаться.

не использовать IE для обработки страниц (слишком нагружает комп)

13 лет назад
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
xneo
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
13 лет назад
$50
1 день
Качественный код. спасибо. приятно иметь дело :)
Отличный заказчик. Рад сотрудничать.
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