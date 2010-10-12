Работа с COM-сервером.

Необходимо разработать приложение (обязательно с использованием C#, .NET), которое будет получать и обрабатывать сообщения от COM-сервера программы SpRecord ( http://www.sprecord.ru/ ). Программа используется для фиксации телефонных звонков. На оф.сайте есть SDK. ( http://www.sprecord.ru/news_2.htm ).

Задача состоит в отлавливании входящего номера абонента в момент(!) звонка, то есть как только COM-сервер породит событие, что номер определен, а также записи этого номера в БД MS SQL Server.

Ваши предложения по срокам и стоимости.

p.s. Обязателен опыт работы с COM.