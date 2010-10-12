RomCom

Роман RomCom

 
46 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Интересует удаленная работа.

Опыт работы более 10-х лет.

  • golang
  • python
  • MySQL
  • Redis
PythonMySQL
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Отзывы заказчиков
ff17
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Работа с COM-сервером.
Работу выполнил качественно и в срок. Предложил оптимальный вариант реализации поставленной задачи.
+5
Ответный отзыв
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