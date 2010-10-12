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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
13 лет назад
Работу выполнил качественно и в срок. Предложил оптимальный вариант реализации поставленной задачи.
Прикладное ПО
1 отзыв
от $10
от 3 дней
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Базы данных
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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Веб-программирование
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от $10
от 2 дней
нет рейтинга