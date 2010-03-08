ИАС "НАМО" (база зарегистрированных граждан)
Прикладное ПО
Добавлена338 просмотров
14 лет назад
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Программный комплекс предназначенный для ведения базы зарегистрированных граждан и персональных данных по ним.
Основные функции:
• Прием данных от УФМС и ЗАГС
• Автоматическая и ручная обработка ошибок в данных от УФМС и ЗАГС
• Аккумуляция изменений по каждому гражданину (паспортные данные, адрес регистрации, смерть, признание недееспособным, убытие на военную службу и т.д.)
• Формирование отчетов об ошибках
• Поиск людей
• Редактирование данных
• Передача «чистых» данных в ГАС «Выборы»
• Сервис предоставляющий статистические данные для сторонних организаций
Среда разработки: C# (Microsoft Visual Studio 2010), FastReport.NET, DevExpress
База данных: Microsoft SQL Server 2008