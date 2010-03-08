ИАС "НАМО" (база зарегистрированных граждан)

Программный комплекс предназначенный для ведения базы зарегистрированных граждан и персональных данных по ним.

Основные функции:

• Прием данных от УФМС и ЗАГС

• Автоматическая и ручная обработка ошибок в данных от УФМС и ЗАГС

• Аккумуляция изменений по каждому гражданину (паспортные данные, адрес регистрации, смерть, признание недееспособным, убытие на военную службу и т.д.)

• Формирование отчетов об ошибках

• Поиск людей

• Редактирование данных

• Передача «чистых» данных в ГАС «Выборы»

• Сервис предоставляющий статистические данные для сторонних организаций

Среда разработки: C# (Microsoft Visual Studio 2010), FastReport.NET, DevExpress

База данных: Microsoft SQL Server 2008