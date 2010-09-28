Небольшой проект/задача для программиста

Нужно составить программу следующего типа: В программе присутствуют различные символы,слова,например :Лёша,светлый,25,тёмный,лет,белый,чёрный и т.д.. Среди этих слов надо чтобы программа искала и выводила на экран: 1)Синонимы 2)Антонимы 3)И из этих слов надо чтобы программа составила предложения. Слова вы выбираете сами) Вот впринципе и ...