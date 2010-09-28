Небольшой проект/задача для программиста

Прикладное ПОЗакрыт14 заявок431 просмотр
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Задача:

Есть программа которая после перезапуска компьютера открыватает диалоговое окно с кнопкой и ждет ее нажатие . Необходимо написать программу , коротое находит это окно и автоматически нажимает кнопку, вместо пользователя .

13 лет назад
vpsoft
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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