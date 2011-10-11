Поддержка приложения OpenVPN GUI на Net FrameWork

OS: windows в виде дополнительного модуля, dll задача: получить данные, авторизоваться, заполнить необходимые значения, отчитаться. не использовать IE для обработки страниц (слишком нагружает комп)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна поддержка программы, написанной на Net Framework v4 (язык C#).
Программа на основе OpenVPN и реализует основные функции по подключению к OpenVPN серверам, автоматическому скачиванию конфигов - взаимодейстует с сайтом.
Требуется ответственный, надежный, опытный исполнитель на длительный срок с целью постоянно совершенствования программы.
При заинтересованности дам ссылку на скачивание программы.
Указывайте, имеете ли вы опыт создания подобных программ, приветствуется ссылка на портфолио.
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