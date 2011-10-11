Поддержка приложения OpenVPN GUI на Net FrameWork

Прикладное ПОЗавершен3 заявки297 просмотров
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Нужна поддержка программы, написанной на Net Framework v4 (язык C#).

Программа на основе OpenVPN и реализует основные функции по подключению к OpenVPN серверам, автоматическому скачиванию конфигов - взаимодейстует с сайтом.

Требуется ответственный, надежный, опытный исполнитель на длительный срок с целью постоянно совершенствования программы.

При заинтересованности дам ссылку на скачивание программы.

Указывайте, имеете ли вы опыт создания подобных программ, приветствуется ссылка на портфолио.

12 лет назад
safeway
Денис 
42 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Demonsh_mk
Дмитрий 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$100
14 дней
Очень ответственный и трудолюбивый исполнитель. Четко и в срок выполняет поставленные задачи, предлагает свои пути решения задач. Продолжаю сотрудничать на постоянной основе.
Отличный заказчик, всегда на связи, четкая формулировка задачи, приятный в общении человек. Рекомендую к сотрудничеству.
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