Курсовая

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Предмет: Теория разработки программного обеспечения + Теория автоматического управления

Тема или краткое описание работы: Приложение "Анaлиз перeдаточной функции"

Количество страниц: 20

Срoк : 5 дней

Вид работы: Курсовая

Tип работы: Практическая

Дополнительные требования: Создать приложение, позволяющее осуществить частотный анализ передаточных функций. Приложение должно обеспечивать: 1)Ввод передаточной функции разомкнутой системы пользователем в виде текстовой записи формулы либо массивов коэффициентов полиномов. 2)Построение основных частотных: - амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ); - логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ) - логарифмическая фазочастотная характеристика(ЛФЧХ); - годограф Михайлова. 3)Задание значений верхней и нижней частот частот и количество точек для построения. 4)Определение свойств системы на основе частотных характеристик: - устойчивость/неустойчивость/нахождение на границе устойчивости (критерий Найквиста для АФЧХ и критерий Михайлова для годографа Михайлова); - запасы устойчивости по фазе и амплитуде ; 5)Сохранение исходных данных и результатов анализа в виде текстового отчета в файл.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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silven5
Елена 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
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13 лет назад
$75
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