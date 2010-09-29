OS: windows в виде дополнительного модуля, dll задача: получить данные, авторизоваться, заполнить необходимые значения, отчитаться. не использовать IE для обработки страниц (слишком нагружает комп)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предмет: Теория разработки программного обеспечения + Теория автоматического управления
Тема или краткое описание работы: Приложение "Анaлиз перeдаточной функции"
Количество страниц: 20
Срoк : 5 дней
Вид работы: Курсовая
Tип работы: Практическая
Дополнительные требования: Создать приложение, позволяющее осуществить частотный анализ передаточных функций. Приложение должно обеспечивать: 1)Ввод передаточной функции разомкнутой системы пользователем в виде текстовой записи формулы либо массивов коэффициентов полиномов. 2)Построение основных частотных: - амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ); - логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ) - логарифмическая фазочастотная характеристика(ЛФЧХ); - годограф Михайлова. 3)Задание значений верхней и нижней частот частот и количество точек для построения. 4)Определение свойств системы на основе частотных характеристик: - устойчивость/неустойчивость/нахождение на границе устойчивости (критерий Найквиста для АФЧХ и критерий Михайлова для годографа Михайлова); - запасы устойчивости по фазе и амплитуде ; 5)Сохранение исходных данных и результатов анализа в виде текстового отчета в файл.
- Похожие заказы
- $30Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Есть несколько баз (и их количество растет) Необходимо сделать обработчик с выгрузкой в xls или html (хоть txt =)) требуется при выборе контрагента узнать какой товар, в каком количестве он покупал, его адрес и телефон либо (что лучше) ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача: Есть программа которая после перезапуска компьютера открыватает диалоговое окно с кнопкой и ждет ее нажатие . Необходимо написать программу , коротое находит это окно и автоматически нажимает кнопку, вместо пользователя .Прикладное ПО14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно составить программу следующего типа: В программе присутствуют различные символы,слова,например :Лёша,светлый,25,тёмный,лет,белый,чёрный и т.д.. Среди этих слов надо чтобы программа искала и выводила на экран: 1)Синонимы 2)Антонимы 3)И из этих слов надо чтобы программа составила предложения. Слова вы выбираете сами) Вот впринципе и ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать приложение (обязательно с использованием C#, .NET), которое будет получать и обрабатывать сообщения от COM-сервера программы SpRecord ( http://www.sprecord.ru/ ). Программа используется для фиксации телефонных звонков. На оф.сайте есть SDK. ( http://www.sprecord.ru/news_2.htm ). ...Завершен13 лет назад
- $200
Необходимо создать простое приложение на c# (с поддержкой двух языков), которое будет работать с sql lite через спец. классы (так как они декриптуют содержимое) и построить согласно ТЗ несколько отчетов: в в виде таблицы и ...Завершен13 лет назад
- $100
Нужно разработать типовой регламент контроля поручений с помощью Microsoft Outlook со следующей организационной структурой: один начальник службы, два заместителя начальника службы. У каждого заместителя в подчинении два отдела со своими начальниками отдела. В составе документа ...Завершен13 лет назад
- $55
Cделать программную и математическую модель распознавания образов (многоугольников) Примечание: добавить описание вейвлетов, инс и геометрических преобразований, использованных в программеЗавершен13 лет назад
- $250
Для разработки открытого ПО на языке С# ищу программиста. ТЗ пока нет, есть только теоретический материал.Прикладное ПО20 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать фирменный красивый многостраничный прайс, чтобы в него можно было выгружать данные из 1с торговля-склад 7.7. Номенклатура порядка 3000 позиций.Прикладное ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад