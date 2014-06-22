Дипломы, курсовые, контрольные по дисциплинам связанным с ИТ
Преподаватель ВУЗа. Кафедра информационных технологий. Кандидат технических наук, доцент.
Преподаю следующие дисциплины:
1. Основы программирование и алгоритмических языков (С++,C#)
2. Прикладное программирование(списки, сортировки и поиски, теория графов).
3. Организация баз данных (MSSQL Server, Access).
4. Инструментальные программные средства (MS Visual Studio C++, C#. .Net)
5. Искусственный интеллект (visual prolog)
6. ООП(C#)
7. Web программирование(HTML,CSS,JS,Angular)
Имею опыт дипломного проектирование по 4-6 дипломников каждый год.
Имеют опыт написания дипломных работ.
Преподавательский стаж более 10 лет.
Портфолио
- Система контроля параметров давления и температуры562 просмотра
- Модуль мониторинга банковских вкладов ИБС2253 просмотра
- Пролог543 просмотра
- Курсовая по ТАУ и программированию708 просмотров
- Система прогнозирования методами Леонтьева и Солоу554 просмотра
- АРм "Риэлтор"812 просмотров
- Система тестирования "Собеседник"492 просмотра
- Схема БД разработанная в ERWin3321 просмотр
- IDEF0 Диаграмма5808 просмотров
- Простенькая БД на Visual Foxpro885 просмотров
- Delphi+OpenGL442 просмотра
- Метод ОРКЛАСС942 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за работу! Все отлично!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкое ТЗ и своевременная оплата
$700
10 баллов
9 лет назад
Очень благодарен данному исполнителю. Елена выполнила очень большой объем работы буквально за 3 дня. Сотрудничество проводилось со 100%-ой предоплатой и сумма была значительная. Тем не менее, работа была сдана даже раньше положенного срока, качество работы - отличное. Елене можно доверять на 100%. Настоятельно рекомендую данного исполнителя=) Спасибо.
Ответный отзыв
Работой с Сергеем осталась очень довольна. Во первых 100% предоплата, что является не маловажным. Во вторых четкое ТЗ и готовность отвечать на все возникшие вопросы. Рекомендую, как замечательного заказчика.
$30
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за учебную практику
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую.
$350
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа. Все в срок! Спасибо за профессиональный подход!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, четкая оплата, всегда на связи и готов ответить на все возникшие вопросы. Рекомендую.
$300
10 баллов
10 лет назад
Работала с Еленой в первый раз и очень удачно. Работа высший класс, сделано очень качественно. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Работой с Еленой осталась довольна. Приятный работодатель, оплата в срок и в полном размере, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
23 отзыва
от $25
от 1 дня
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