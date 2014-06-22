silven5

Елена silven5

 
45 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дипломы, курсовые, контрольные по дисциплинам связанным с ИТ

Преподаватель ВУЗа. Кафедра информационных технологий. Кандидат технических наук, доцент.

Преподаю следующие дисциплины:

1. Основы программирование и алгоритмических языков (С++,C#)

2. Прикладное программирование(списки, сортировки и поиски, теория графов).

3. Организация баз данных (MSSQL Server, Access).

4. Инструментальные программные средства (MS Visual Studio C++, C#. .Net)

5. Искусственный интеллект (visual prolog)

6. ООП(C#)

7. Web программирование(HTML,CSS,JS,Angular)

Имею опыт дипломного проектирование по 4-6 дипломников каждый год.

Имеют опыт написания дипломных работ.

Преподавательский стаж более 10 лет.

HTMLCSSAngular
Портфолио
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Отзывы заказчиков
totnsk
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Лингвистическое программное обеспечение САПР
Спасибо за работу! Все отлично!
Хороший заказчик. Четкое ТЗ и своевременная оплата
Ответный отзыв
alakey8kg
Сергей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$700
10 баллов
9 лет назад
Диплом - программирование
Очень благодарен данному исполнителю. Елена выполнила очень большой объем работы буквально за 3 дня. Сотрудничество проводилось со 100%-ой предоплатой и сумма была значительная. Тем не менее, работа была сдана даже раньше положенного срока, качество работы - отличное. Елене можно доверять на 100%. Настоятельно рекомендую данного исполнителя=) Спасибо.
Работой с Сергеем осталась очень довольна. Во первых 100% предоплата, что является не маловажным. Во вторых четкое ТЗ и готовность отвечать на все возникшие вопросы. Рекомендую, как замечательного заказчика.
Ответный отзыв
Referatiktop
Вячеслав 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
237 отзывов(-4)
$30
10 баллов
10 лет назад
Учебная практика
Спасибо за учебную практику
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$350
10 баллов
10 лет назад
Диплом по программированию
Отличная работа. Все в срок! Спасибо за профессиональный подход!
Хороший заказчик. Четкое ТЗ, четкая оплата, всегда на связи и готов ответить на все возникшие вопросы. Рекомендую.
Ответный отзыв
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Диплом информатика
Работала с Еленой в первый раз и очень удачно. Работа высший класс, сделано очень качественно. Рекомендую всем.
Работой с Еленой осталась довольна. Приятный работодатель, оплата в срок и в полном размере, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
23 отзыва
от $25
от 1 дня
#24