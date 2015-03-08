Лингвистическое программное обеспечение САПР

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Завершен1 заявка265 просмотров

Курсовой проект. Задание во вложении.

Вариант 6.

13 лет назад
totnsk
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

silven5
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$100
14 дней
Спасибо за работу! Все отлично!
Хороший заказчик. Четкое ТЗ и своевременная оплата

Заявки фрилансеров

silven5
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад