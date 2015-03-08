Лингвистическое программное обеспечение САПР

Требуется доработать диплом по бухгалтерскому учету. Сделать оформление и просчитать оценку обеспеченности оборотными средствами и еще по мелочи.Срок до 09.07.12. В проекте указывайте ориентировочную стоимость и электронную почту, задание вышлю на нее.