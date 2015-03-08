Необходима курсовая работа по ж/д станции Дашогуз ( Туркмения) Подробное задание можно посмотреть в прикрепленном файле.
Лингвистическое программное обеспечение САПР
Курсовой проект. Задание во вложении.
Вариант 6.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо сделать курсовой проект по предмету "моделирование систем"! Жду предложений по срокам и ценам! Методичка и учебное пособие во вложении!Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Необходимо доработать диплом по строительству, оформить пояснительную записку, чертежи и расчеты есть. Тема: " Капитальный ремонт участка автодороги". В заявке указывайте электронную почту для получения задания.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Написать реферат на тему: "Применение Windows Script Hosting и оболочки sh для задач управления системой (на примере скриптов добавления списка пользователей, резервного копирования каталогов по расписанию или подобных) (текст, скрипт)" Введение, основная часть, заключение, ...Закрыт13 лет назад
Игра «100 спичек». Из кучки, первоначально содержащей 100 спичек, двое играющих поочередно берут по нескольку спичек: не менее одной и не более 10. Проигрывает игрок, взявший последнюю спичку. Программу снабдить заставкой и наглядным интерфейсом. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $350
Необходимо написать концепцию для докторской диссертационной работы по специальности "международное право". Примерная формулировка темы имеется, можно и нужно скорректировать ее (создать рабочий вариант темы), некоторые материалы и пояснения также имеются. В концепции должны ...Закрыт13 лет назад
Требуется доработать диплом по бухгалтерскому учету. Сделать оформление и просчитать оценку обеспеченности оборотными средствами и еще по мелочи.Срок до 09.07.12. В проекте указывайте ориентировочную стоимость и электронную почту, задание вышлю на нее.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
задание и пример курсового проекта в методичке в архиве: http://rghost.ru/39103557 срок: 12.07.2012Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
оформление word Содержание курсовой должно быть таким: Пояснительная записка. 1. Тема курсового проекта. 1.1. Теоретическая часть. 2. ...Закрыт13 лет назад
Дисциплина: Гражданское право срок 11 июляРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад