Тема Управление качеством продукции на оао срок до сентября 2012 года. какие данные нужны с ОАО предоставлю.
Ландшафтное проектирование
оформление word
Содержание курсовой должно быть таким:
Пояснительная записка.
1. Тема курсового проекта.
1.1. Теоретическая часть.
2. Проектирование парка.
2.1. Предпроектные материалы.
2.2. Проектные материалы + климат.
3. Организация процесса строительства парка.
3.1. Организация производства садово – парковых работ.
3.2. Проект организации производства садово – парковых работ.
3.3. Состав и содержание садово – парковых работ.
Заключение.
Приложения (Расчеты, схемы, рисунки: генеральный план – формат А1+ роза ветров, дендрологический проект – А1, разбивочный чертеж –А1, схема зонирования – А3; А4, посадочные чертежи цветников и т.д. – А3;А4. Возможно совмещение на одном формате генплана и схемы зонирования и разбивочного и посадочного чертежей).
Литература.
Объём должен быть около 40 листов.
Антиплагиат не ниже 70%
Парк называется: Парк им. XXII Партсъезда (Парк Дворца молодежи) (Екатеринбург)
http://wikimapia.org/9863463/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%B8%D0%BC-XXII-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8
Необходимо использовать в работе только маленький кусочек парка (половину или 14)
Заявки фрилансеров
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