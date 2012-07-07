Ландшафтное проектирование

оформление word

Содержание курсовой должно быть таким:

Пояснительная записка.

1. Тема курсового проекта.

1.1. Теоретическая часть.

2. Проектирование парка.

2.1. Предпроектные материалы.

2.2. Проектные материалы + климат.

3. Организация процесса строительства парка.

3.1. Организация производства садово – парковых работ.

3.2. Проект организации производства садово – парковых работ.

3.3. Состав и содержание садово – парковых работ.

Заключение.

Приложения (Расчеты, схемы, рисунки: генеральный план – формат А1+ роза ветров, дендрологический проект – А1, разбивочный чертеж –А1, схема зонирования – А3; А4, посадочные чертежи цветников и т.д. – А3;А4. Возможно совмещение на одном формате генплана и схемы зонирования и разбивочного и посадочного чертежей).

Литература.

Объём должен быть около 40 листов.

Антиплагиат не ниже 70%

Парк называется: Парк им. XXII Партсъезда (Парк Дворца молодежи) (Екатеринбург)

http://wikimapia.org/9863463/ru/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%B8%D0%BC-XXII-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8

Необходимо использовать в работе только маленький кусочек парка (половину или 14)