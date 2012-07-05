Докторская, медицинская специализация

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Закрыт2 заявки162 просмотра

Докторская диссертация

тема: "ИHДИBИДУAЛИЗАЦИЯ ЛEЧEHИЯ PAКА MOЛОЧНОЙ ЖEЛЕЗЫ ПУTEМ OЦEНКИ

COCТОЯНИЯ МИKPOОКРУЖЕНИЯ ОПYXOЛИ"

срок 4 месяца

объем 300стр.

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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