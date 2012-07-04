Написать рецензию на диплом по бух. учету

Тема: Разработка оптимизации работы участка лазерной резки станочного парка ОАО "Коломенский завод". Срок: 1 месяц.
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нужно написать рецензию по диплому по б.учету, от предприятия
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