Написать рецензию на диплом по бух. учету

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Закрыт6 заявок106 просмотров

нужно написать рецензию по диплому по б.учету, от предприятия

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Все прошло хорошо, работа была проверена и оплачена в срок.

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад