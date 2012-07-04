Написать рецензию на диплом по бух. учету

Нужно написать 2 эссе по философии, 4-5- страниц 14 кеглем. «Герменевтика: от части средневекового богословия к самостоятельной науке» и «Герменевтический круг» в трактовках Г. Гадамера и П. Рикера" 2000 рублей за ...