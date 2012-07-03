Диплом прикладная информатика в экономике

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Закрыт3 заявки115 просмотров

Тема: Разработка оптимизации работы участка лазерной резки станочного парка ОАО "Коломенский завод".

Срок: 1 месяц.

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров