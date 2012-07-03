Эссе по философии

$63
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Закрыт10 заявок193 просмотра

Нужно написать 2 эссе по философии, 4-5- страниц 14 кеглем.

«Герменевтика: от части средневекового богословия к самостоятельной науке»

и

«Герменевтический круг» в трактовках Г. Гадамера и П. Рикера"

2000 рублей за 2 работы.

13 лет назад
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Майя 
43 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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