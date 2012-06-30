Master These на немецком языке

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Здравствуйте.

Требуется специалист обладающих в совершенстве немецким языком (в идеале немец) в области ит .

Нужно написать Master These на немецком языке.

Тема: "Weiterentwicklung und Redesign des Intranets die "одной компании" " . Bereich: IT

Объем 80 страниц. В ходе написания работы возможно надо будет не 1 раз поправлять написанное.

Также при личной беседе расскажем все подробно.

Ищем грамотного и добросовестного специалиста.

Повторю, работа на НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ.

За хорошую работу и оплата хорошая.

Спасибо. ждем заявки.

НУЖЕН ЧЕЛОВЕК ИЗ ГЕРМАНИИ!!!

13 лет назад
albertl
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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