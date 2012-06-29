Написание статьи по инвестициям, анализ в МатЛаб

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Написание статьи -согласно построения моделей и анализ инвестиционных трендов в MatLab. Первая часть статьи прикреплена.

Написание статей
13 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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