Курсовая по международным финансам. Срочно!

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Выполненную в 2012 году, можно в 2011 если данные актуальны.

Возможные темы:

1) Валютная система России: тенденции развития

2) Валютная политика РФ: история, основные направления, особенности, проблемы.

3) Современные механизмы регулирования валютного рынка банком России

4) Тенденции и факторы формирования валютных курсов

5) Роль Банка России в системе валютного регулирования

6) Международная практика валютного регулирования и валютного контроля

7) процесс курсообразования рубля: цели, факторы, механизмы.

8) Валютное регулирование и валютный контроль в РФ

9) проблемы конвертируемости российского рубля

10) Экономические модели прогнозирования валютных курсов

11) Регулирование внешней государственной задолженности

12) Методы финансирования внешнеторговой деятельности

13) Всемирный банк: роль и задачи в условиях современности

14) Валютная политика Центрального Банка РФ

15) Азиатский финансовый кризис 1997-1998

16) Международный рынок процентных деривативов

17) Международные рейтинговые агентства и их влияние на международные финансы.

18) Американские и глобальные депозитарные расписки на акции российских эмитентов

19) российские еврооблигации на мировом рынке

13 лет назад
Gelot
Олег 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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