Сделать только один вариант – 5-ый Предлагайте цену.
Курсовая по международным финансам. Срочно!
Выполненную в 2012 году, можно в 2011 если данные актуальны.
Возможные темы:
1) Валютная система России: тенденции развития
2) Валютная политика РФ: история, основные направления, особенности, проблемы.
3) Современные механизмы регулирования валютного рынка банком России
4) Тенденции и факторы формирования валютных курсов
5) Роль Банка России в системе валютного регулирования
6) Международная практика валютного регулирования и валютного контроля
7) процесс курсообразования рубля: цели, факторы, механизмы.
8) Валютное регулирование и валютный контроль в РФ
9) проблемы конвертируемости российского рубля
10) Экономические модели прогнозирования валютных курсов
11) Регулирование внешней государственной задолженности
12) Методы финансирования внешнеторговой деятельности
13) Всемирный банк: роль и задачи в условиях современности
14) Валютная политика Центрального Банка РФ
15) Азиатский финансовый кризис 1997-1998
16) Международный рынок процентных деривативов
17) Международные рейтинговые агентства и их влияние на международные финансы.
18) Американские и глобальные депозитарные расписки на акции российских эмитентов
19) российские еврооблигации на мировом рынке
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день.Учусь на факультете экономической кибернетике.Время подходит к написания диплома(но нет на это времени)Очень надеюсь на Вашу помощь :) Тема диплома : Модель оптимизации выпуска продукции с использованием статистических методов прогнозирования. Жду Ваших ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно доработать диплом. Задание прикреплено. То, что уже готово пришлю исполнителю. Жду предложений!Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Предмет, дисциплина: управленческий учет Тема работы: Кто из пользователей учетной информации организации имеет отношение к организации и функционированию системы управленческого учета в организации (приведите пример конкретной организации) и в какой форме? ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно подготовить отчет по прохождению практики в мировом суде. В отчете нужно написать, что ты конкретно делал, чему научился. Пример отчета прилагается в приложении. Но сам отчет нужно подготовить по прохождению у Мирового ...Завершен13 лет назад
приватный дипломный проект, переработка шинЗавершен13 лет назад
диплом на тему "Кредитование физических лиц" на примере Сбербанка. Вот методичка + к ней мне нужны расчеты всех групп коэффициентов, а так же просто коэффициентов + горизонтальный и вертикальный анализ сведенный в таблице + баланс ...Закрыт13 лет назад
Курсовая работа "Силовая часть системы автоматизированного электропривода постоянного тока с тиристорным преобразователем" Графическую часть можно сделать в Word. Срок 12 дней. Прикрепляю задание.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $30
Необходимо по предмету инвестиции сделать 2 бизнес плана организаций в программе PowerPoint количество слайдов около 10, но расчеты по бизнес плану необходимы в таблице Excle. Преподаватель хочет видеть в бизнес-плане ...Завершен13 лет назад
- $300
Необходимо написать концепцию для докторской диссертационной работы по специальности 14.00.18 - психиатрия. Формулировка темы, некоторые материалы и пояснения имеются. В концепции должны быть прописаны: актуальность, цель, задачи, объект, предмет, рабочая новизна, краткое содержание ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад