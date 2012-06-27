Мини-реферат управленческий учет

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Закрыт2 заявки113 просмотров

Предмет, дисциплина: управленческий учет

Тема работы: Кто из пользователей учетной информации организации имеет отношение к организации и функционированию системы управленческого учета в организации (приведите пример конкретной организации) и в какой форме?

Тип работы: мини-реферат

Объем работы: 3 листа текста

Антиплагиат от 70%

Никакого специального оформления не нужно. Поля стандартные, 1-1,5 интервал, 12-14 шрифт. В работе нужно проявить аналитические способности.

Срок выполнения: до 2 дней!

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13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

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