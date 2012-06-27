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Мини-реферат управленческий учет
Предмет, дисциплина: управленческий учет
Тема работы: Кто из пользователей учетной информации организации имеет отношение к организации и функционированию системы управленческого учета в организации (приведите пример конкретной организации) и в какой форме?
Тип работы: мини-реферат
Объем работы: 3 листа текста
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Никакого специального оформления не нужно. Поля стандартные, 1-1,5 интервал, 12-14 шрифт. В работе нужно проявить аналитические способности.
Срок выполнения: до 2 дней!
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