Диплом на тему Кредитование физических лиц

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диплом на тему "Кредитование физических лиц" на примере Сбербанка. Вот методичка + к ней мне нужны расчеты всех групп коэффициентов, а так же просто коэффициентов + горизонтальный и вертикальный анализ сведенный в таблице + баланс за 3 года. Все расчеты в подробностях описаны и подробные выводы к ним тоже подробно написаны. 85 процентов антиплагиат

13 лет назад
Kursovoiproject
Канаив 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$115
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raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад