Тема – Организация и управление на предприятиях строительства и реконструкции города и повышение их эффективности на примере ООО «Цеховик» Объем работы (стр) - не менее 70-80 стр срок ...
Психиатрия, докторская диссертация
Необходимо написать концепцию для докторской диссертационной работы по специальности 14.00.18 - психиатрия.
Формулировка темы, некоторые материалы и пояснения имеются.
В концепции должны быть прописаны: актуальность, цель, задачи, объект, предмет, рабочая новизна, краткое содержание работы и попараграфный план.
При положительном результате сотрудничество будет продолжено.
Язык работы: русский.
При работе необходимо использовать источники на иностранных языках (английский, французский).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Тема Автоматизация расчета налогов предпринимателя без образования юридического лица срок 7-8 июляРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Дисциплина Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий Тема Разработка учебного варианта пакета прикладных программ по задаче "Автоматизация формирования учебных планов" объем 30-40 стр. срок ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Тема «Отечественный опыт внедрения этических принципов и норм на государственной гражданской службе» срок до 15 июляЗавершен13 лет назад
Тема: Системно-Интегративный коучинг как инструмент позитивной поддержки и развития сотрудников в ситуации изменений в компании. срочно нужен готовый курсовой проект, как можно ближе к теме. Ориентировочное содержание: ...Закрыт13 лет назад
Тема: Фразеологизм как отражение национального мировидения и культурно-языковых контактов на материале английского и русского языков Объем работы (стр): 35 срок 27 июня Введение ...Закрыт13 лет назад
Построить блок-схему алгоритмов обработки данных по паспорту сообщений Срок – средаЗакрыт13 лет назад
Курсовая Двусторонние договоры РФ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам как источники международного частного права Объем курсовой работы 20-25(максимум 30)машинописных страниц, не включая титульный лист, содержание, ...Завершен13 лет назад
Тема-Состав доходной части бюджетной системы городского округа ( на выбор студента, на примере не менее 3-х нормативных актов о бюджете за определённый период Объем-35 стр Срок- 20 днейРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Тема ООО "АЛТАКАР", вид деятельности:(оптово-розничная торговля, предприятия общественного питания "Чиппо-пицца", "3 Апельсина". Место работы: менеджер торгового зала или менеджер по кадрам, или специалист по маркетингу Объем работы (стр) ...Завершен13 лет назад