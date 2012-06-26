Психиатрия, докторская диссертация

$300
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Закрыт4 заявки229 просмотров

Необходимо написать концепцию для докторской диссертационной работы по специальности 14.00.18 - психиатрия.

Формулировка темы, некоторые материалы и пояснения имеются.

В концепции должны быть прописаны: актуальность, цель, задачи, объект, предмет, рабочая новизна, краткое содержание работы и попараграфный план.

При положительном результате сотрудничество будет продолжено.

Язык работы: русский.

При работе необходимо использовать источники на иностранных языках (английский, французский).

13 лет назад
Rodis
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

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