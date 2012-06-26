Курсовая Финансовое право

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Тема-Состав доходной части бюджетной системы городского округа ( на выбор студента, на примере не менее 3-х нормативных актов о бюджете за определённый период

Объем-35 стр

Срок- 20 дней

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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