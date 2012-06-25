Диплом психология

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Закрыт11 заявок151 просмотр

Тема диплома:Не любимые дети в семье.(Как таковой проблемы "не любимых детей" в общесте нет,скорее это "бич" нашего общества,проблемы семейного воспитания.)

Объем-80 стр

Срок- 2 месяца

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров