Диплом по менеджменту

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Тема дипломной работы: Управленческое консультирование по построению организационной структуры на примере ООО"Капитель-Блок-С"

План необходимо сегодня до 23.00!!!

Требования: Объём работы обсуждается., оригинальность не ниже 85%, сноски

Срок: 15-20 дней

Жду предложений по цене!!!

13 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$150
10 дней

Заявки фрилансеров

IvariKo
Ирина 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад