Отчет по практике АРМ

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Закрыт1 заявка131 просмотр

отчет по практике АРМ, надо сделать бизнес-план в project expert 7

учебная практика"автоматизированное рабочее место менеджера", надо сделать бизнес-план в project expert 7

13 лет назад
samuray-piligrim
Михаил 
53 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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