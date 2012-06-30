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Приватный проект для Шестопалова Алексея
Написание реферата
Тема в личке
Объем - 20 стр
Источников литературы не менее 10
Сноски в квадратных скобках с указанием номера источника литературы по списку и страницы,с которой взят материал
Шрифт - 14, интервал - 1,5
АП не меньше 75%
Срок - 24 июня 20:00 по мск
Цена - 15$
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