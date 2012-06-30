Приватный проект для Шестопалова Алексея

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен1 заявка119 просмотров

Написание реферата

Тема в личке

Объем - 20 стр

Источников литературы не менее 10

Сноски в квадратных скобках с указанием номера источника литературы по списку и страницы,с которой взят материал

Шрифт - 14, интервал - 1,5

АП не меньше 75%

Срок - 24 июня 20:00 по мск

Цена - 15$

13 лет назад
elmara_10
Эмма 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
13 лет назад
$15
1 день
Алексей качественно выполнил работу в оговоренный срок, соблюдая все требования к ней. Приятно работать с таким автором.
Отличный заказчик, моментальная оплата. Всем рекомендую и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

izya13
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов
13 лет назад