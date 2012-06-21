Работа по гостиничному бизнесу

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Закрыт2 заявки186 просмотров

Предмет: Правовое регулирование в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса

нужно будет решить задания по правовым вопросам

высылаю задания в файле контрольной. Так же методичку по предмету и пример решения задач.

13 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ZaXXXaR
Эдуард 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

ZaXXXaR
Эдуард 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад