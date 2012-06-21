Работа по гостиничному бизнесу

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нужно будет решить задания по правовым вопросам
высылаю задания в файле контрольной. Так же методичку по предмету и пример решения задач.
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