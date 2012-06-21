Требуется реализовать приложение на базе ANDROID. Название программы: SMART calendar. Вся остальная информация в приложенных изображениях. Нужна работающая программа для зачета.
Автоматизация производственных процессов
Нужно сделать курсовую по апп - проектированию техпросесса изготовления детали в условиях автоматической линии, работу делать по методичке, есть пример выполнения записки и чертежей.
Нужно сделать срочно
Заявки фрилансеров
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