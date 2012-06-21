Автоматизация производственных процессов

$100
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Нужно сделать курсовую по апп - проектированию техпросесса изготовления детали в условиях автоматической линии, работу делать по методичке, есть пример выполнения записки и чертежей.

Нужно сделать срочно

13 лет назад
kondor-1
45 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
43 отзыва(-1)

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