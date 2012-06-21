Курсовая по экономике организации

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ВАРИАНТ 8 И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Тема: 1. Основная часть:

1.1. Теоретическая часть «Прибыль предприятия торговли и факторы, её определяющие».

1.2. Практическая часть: Планирование торгово-финансовой деятельности магазина.

В главе 1.2. должны быть раскрыты следующие вопросы:

1. Планирование розничного товарооборота магазина.

2. Разработка плана по труду.

3. Планирование основных фондов торгового предприятия.

4. Планирование издержек обращения.

5. Планирование валового дохода.

6. Налоговое планирование.

7. Планирование прибыли и рентабельности торгового предприятия.

Заключение.

срок 24 июня

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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