Срочная курсовая по бух.-фин. учету

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Закрыт3 заявки211 просмотров

Тема: формы и системы оплаты труда. анализ мотивации персонала

Срок – 21.06.12 вечер

введение

1 глава общая

2 глава как учитывается( бух учет)

3 глава как анализируется ( эк анализ)

заключение

Предлагайте цены, пожалуйста, кто готов помочь?

13 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

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