Курсовая по программированию 1С

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Закрыт1 заявка86 просмотров

на тему "автоматизированная система анализа спроса и предложения на рынке недвижимости" до 25 числа. Курсовая может быть написана приближенно к теме по договоренности с преподавателем. На почту вышлю требования и курсовую студентки ( как образец ).

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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