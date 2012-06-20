Курсовая работа по ТАУ

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Закрыт1 заявка82 просмотра

Необходимо выполнить курсовую работу по дисциплине "Теория автоматического управления". Задание находится во вложенном файле. Вариант 18. Срок 7 дней.

13 лет назад
fsherstobitov
Фёдор 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад
$23
7 дней

Заявки фрилансеров

Nelly_tilsit
Нелли 
69 лет
17 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
13 лет назад