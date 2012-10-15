Вид работы: Дипломная Предмет: ПГС Тема работы: Физкyльтурно оздopовительный кoмплекс Количество страниц: 120 + 12 чертежей Срoк сдачи: 15-10-2012
Дипломная работа (возможно просто материал)
Тема: Международный опыт единого web-пространства городских порталов
Тип: диплом
Объем: 55 листов
Срок: 28.06.12 желательно, если позже, укажите свои сроки
Пожелания:
Сформулировал описание исследования, которое мне надо сделать. Международный опыт в создании единого веб-пространства.
Необходимо провести анализ международного опыта создания единого web пространства городских сайтов. Необходимо проанализировать как можно больше общегородских и национальных правительственных сайтов на предмет единства оформления и наборов объединяющих элементов (например, подкачка новостей сверху вниз и выталкивание новостей на сайты верхнего уровня или организация общего поиска по всем органам исполнительной власти с настройками выдачи). Выявить тенденции развития в данном направлении и перспективные тренды (например сайт gov.uk целиком основан на поисковом движке с настройкой выдачи). Определить наиболее интересные тенденции направленные на улучшение юзабилити, межведомственного взаимодействия и упрощения посетителям доступа к нужной информации. Одни словом необходимо оценить, как в мире реализуют объединения городских и федеральных веб-порталов как с точки зрения стандартов оформления, так и с содержательной точки зрения.
Нет необходимости оформлять все в дипломную работу, мне необходим просто глубоко проработаннный содержательный материал.
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