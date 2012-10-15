Дипломная работа (возможно просто материал)

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Завершен2 заявки162 просмотра

Тема: Международный опыт единого web-пространства городских порталов

Тип: диплом

Объем: 55 листов

Срок: 28.06.12 желательно, если позже, укажите свои сроки

Пожелания:

Сформулировал описание исследования, которое мне надо сделать. Международный опыт в создании единого веб-пространства.

Необходимо провести анализ международного опыта создания единого web пространства городских сайтов. Необходимо проанализировать как можно больше общегородских и национальных правительственных сайтов на предмет единства оформления и наборов объединяющих элементов (например, подкачка новостей сверху вниз и выталкивание новостей на сайты верхнего уровня или организация общего поиска по всем органам исполнительной власти с настройками выдачи). Выявить тенденции развития в данном направлении и перспективные тренды (например сайт gov.uk целиком основан на поисковом движке с настройкой выдачи). Определить наиболее интересные тенденции направленные на улучшение юзабилити, межведомственного взаимодействия и упрощения посетителям доступа к нужной информации. Одни словом необходимо оценить, как в мире реализуют объединения городских и федеральных веб-порталов как с точки зрения стандартов оформления, так и с содержательной точки зрения.

Нет необходимости оформлять все в дипломную работу, мне необходим просто глубоко проработаннный содержательный материал.

13 лет назад
berqt
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$200
7 дней
Елена как всегда справилась с работой на отлично. Моя благодарность и всяческие рекомендации для потенциальных заказчиков)
Рекомендую Константина как грамотного и компетентного заказчика, работать с которым всегда приятно и комфортно!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад