Дипломная работа (возможно просто материал)

Тема: Международный опыт единого web-пространства городских порталов

Тип: диплом

Объем: 55 листов

Срок: 28.06.12 желательно, если позже, укажите свои сроки

Пожелания:

Сформулировал описание исследования, которое мне надо сделать. Международный опыт в создании единого веб-пространства.

Необходимо провести анализ международного опыта создания единого web пространства городских сайтов. Необходимо проанализировать как можно больше общегородских и национальных правительственных сайтов на предмет единства оформления и наборов объединяющих элементов (например, подкачка новостей сверху вниз и выталкивание новостей на сайты верхнего уровня или организация общего поиска по всем органам исполнительной власти с настройками выдачи). Выявить тенденции развития в данном направлении и перспективные тренды (например сайт gov.uk целиком основан на поисковом движке с настройкой выдачи). Определить наиболее интересные тенденции направленные на улучшение юзабилити, межведомственного взаимодействия и упрощения посетителям доступа к нужной информации. Одни словом необходимо оценить, как в мире реализуют объединения городских и федеральных веб-порталов как с точки зрения стандартов оформления, так и с содержательной точки зрения.

Нет необходимости оформлять все в дипломную работу, мне необходим просто глубоко проработаннный содержательный материал.