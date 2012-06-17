Курсовая работа по поварскому делу

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Закрыт4 заявки151 просмотр

Требуется выполнить курсовую работу по поварскому делу, тема: "Использование пернатой дичи в традиционной русской кухне", 25 страниц, срок до 20-го числа 12.00 по МСК.

13 лет назад
axxxe07
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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