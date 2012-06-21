Реферат по мировой экономике

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Завершен3 заявки132 просмотра

Нужно написать взаимоотношения Германии с РФ.

Примерно по таким пунктам:

1.Германия и Россия как торговые партнеры

2.Долги России перед Германией (если таковы имеются на данный момент)

3.Германская экономика в России

Сделать надо срочно: или сегодня ночью, или к завтрашнему дню, примерно к 12:00 по МСК.

Объем 3-5 страниц.

13 лет назад
AndreyDorofeev
Андрей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

nataleta
Наташа 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Наталья отличный исполнитель!!! Сделала работу за несколько часов, подобрав точный и оригинальный материал для моей работы!!! Рекомендую как исполнителя!!! Спасибо вам, Наталья!
Заказчик - приятный в общении человек. Задание выдвигает конкретное и реальное, так что деньги получать за такую работу приятно. Рекомендую Андрея, как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

nataleta
Наташа 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад