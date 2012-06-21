Реферат по мировой экономике

Нужно написать взаимоотношения Германии с РФ.

Примерно по таким пунктам:

1.Германия и Россия как торговые партнеры

2.Долги России перед Германией (если таковы имеются на данный момент)

3.Германская экономика в России

Сделать надо срочно: или сегодня ночью, или к завтрашнему дню, примерно к 12:00 по МСК.

Объем 3-5 страниц.