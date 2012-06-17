Требуется в кратчайшие сроки выполнить работу по предмету информационные системы. Каждое выполненное задание необходимо подробно расписать!!! Жду предложений по цене!! Задание прикрепляю!!!
Исследование алгоритмов поиска
требуется написать курсовую по языкам программирования во free pascal на тему:
исследование алгоритмов поиска
реализация алгоритма быстрого поиска
алгоритм боуэра мура
алгоритм быстрого поиска
алгоритм оптимального несовпадения
итак, план такой:
1) введение ( общие проблемы сортировки)
2)описание алгоритма (теория)
3)реализация (описание программы)
4)результаты (статистика)
5)литература
6)приложение (текст программы)
антиплагиат значения не имеет, объем 20 листов (без учета приложения)
Срок выполнения 1 неделя. Рассмотрю любые ваши предложения))
прошу прощения, проект выполнил сам)
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