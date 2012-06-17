Исследование алгоритмов поиска

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требуется написать курсовую по языкам программирования во free pascal на тему:

исследование алгоритмов поиска

реализация алгоритма быстрого поиска

алгоритм боуэра мура

алгоритм быстрого поиска

алгоритм оптимального несовпадения

итак, план такой:

1) введение ( общие проблемы сортировки)

2)описание алгоритма (теория)

3)реализация (описание программы)

4)результаты (статистика)

5)литература

6)приложение (текст программы)

антиплагиат значения не имеет, объем 20 листов (без учета приложения)

Срок выполнения 1 неделя. Рассмотрю любые ваши предложения))

прошу прощения, проект выполнил сам)

13 лет назад
bet-hockey
Новиков 
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13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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